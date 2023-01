La première recrue hivernale du PSG est attendue

Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de remplaçant au PSG malgré sa bonne saison au Sporting CP l'exercice passé, Pablo Sarabia en a assez. L'Espagnol aspire à plus de temps de jeu et prendrait ainsi la direction de la Premier League. Interrogé sur la possibilité de remplacer Pablo Sarabia en conférence de presse, Christophe Galtier a alors donné un indice sur le mercato du PSG.

En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia ne devrait pas vraiment s’éterniser dans la capitale. La formation parisienne n’est pas opposée à son départ comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. L’Espagnol se cherche donc une porte de sortie. Et son dossier semble s’être accéléré ces dernières heures.

Un transfert est acté au PSG, c’est imminent https://t.co/fC30asYdSf pic.twitter.com/8C2Jp03KOU — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Direction la Premier League pour Sarabia

En effet, Pablo Sarabia devrait prendre la direction de l’Angleterre. Un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Wolverhampton autour d’une opération à 7M€ (5M€ + 2M€ en bonus) d’après les informations de Relevo et de Foot Mercato . Alors que le joueur de 30 ans devrait plier bagages, le club de la capitale pourrait bien s’activer pour son mercato.

«Remplacer Sarabia ? Le club travaille sur différentes pistes»