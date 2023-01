PSG : Il veut un mercato de fou. Tout le monde dehors, sauf un

Amadou Diawara

Alors que le PSG s'est incliné face à Rennes ce dimanche soir, Daniel Riolo a fait un terrible constat après la rencontre. Selon lui, le club de la capitale n'est rien sans Kylian Mbappé. Dans ces conditions, Daniel Riolo réclame un grand ménage et que Nasser Al-Khelaïfi se débarrasse de tous les joueurs du PSG, sauf de son numéro 7.

Après sa défaite face au RC Lens le 1er janvier, le PSG s'est une nouvelle fois incliné ce dimanche soir. En effet, les hommes de Christophe Galtier se sont fait surprendre par le Stade Rennais (1-0). A la suite de ce nouveau revers du PSG, Daniel Riolo a fait un terrible constat dans l' After Foot sur RMC Sport . Selon ses dires, le club de la capitale ne met pas un pied devant l'autre sans Kylian Mbappé.

«C'est Kylian Mbappé qui porte le club»

« Le jeu n'existe pas dans cette équipe. Il n'y a rien ! Mais qu'on ouvre les yeux. Cette équipe ne joue pas au foot. Elle pousse le ballon. Et de temps en temps, tu as un exploit individuel, tu as Mbappé. L'année dernière, tu te fais taper par le Real (Madrid), mais si tu existes dans ce match-là, si ça se termine par une désillusion mais c'est encore car Mbappé t'as donné de l'espoir avec son but incroyable à l'aller venu d'ailleurs, qui fait que tu fais la Une des journaux et que tout le monde s'emballe. Mbappé créé l'enthousiasme » , a jugé Daniel Riolo, avant d'appeler à un dégraissage massive au PSG.

«Qu'on dégage tous les autres»