Zidane de retour, un choix est fait

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de prendre les rênes de l’équipe de France, Zinedine Zidane doit revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Parmi les pistes évoquées pour lui, la Juventus apparaît en bonne position, répondant aux critères du technicien tricolore alors que Massimiliano Allegri est dans le collimateur des dirigeants. Parmi les supporters, on est déjà conquis.

Il ne s’en cache pas, l’équipe de France est son grand objectif ! Après avoir marqué l’histoire des Bleus en tant que joueur, Zinedine Zidane aspire à prendre un jour les rênes de la sélection tricolore, mais il devra encore attendre. Après la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a décidé de rester et a prolongé son bail jusqu’en 2026. Pour Zidane, c’est la douche froide alors que l’ancien technicien du Real Madrid veut retrouver un banc.

Allegri menacé, Zidane appelé ?

En attendant une nouvelle opportunité en équipe de France, Zinedine Zidane peut donc étudier d’autres propositions. En Espagne, le nom du PSG ressort au moment d’évoquer l’avenir du Ballon d’Or 1998, mais c’est en Italie que ce dernier aurait plus de chance de rebondir. Selon la Gazzetta dello Sport , Massimiliano Allegri est dans le collimateur des dirigeants de la Juventus après la lourde défaite contre le Napoli (5-1), et deux entraîneurs sont évoqués par le quotidien sportif en cas de départ de l’Italien en fin de saison : Antonio Conte (Tottenham) et Zinedine Zidane (libre). Parmi les supporters, le choix est déjà fait.

Deschamps en clash avec le clan Zidane, il témoigne https://t.co/dqYfyE32Y4 pic.twitter.com/24fLC6tFL3 — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

En Italie, on vote Zidane