L’OM a enfin trouvé son Zidane

Arnaud De Kanel

Encore victorieux ce samedi sur sa pelouse face au FC Lorient (3-1) de Régis Le Bris, l'OM a été porté par ses recrues Alexis Sanchez et Jordan Veretout, tous deux buteurs. Mais depuis quelques temps, un autre joueur crève l'écran et met d'accord tout les supporters marseillais qui le comparent à un certain Zinédine Zidane.

La belle série se poursuit pour l'OM ! Après avoir maitrisé aisément Troyes (2-0) en milieu de semaine, les hommes d'Igor Tudor ont de nouveau frappé en Ligue 1. Leur dernière victime, le FC Lorient, auteur jusque-là d'un début de saison époustouflant. Et depuis quelques matchs à l'OM, un joueur fait halluciner les supporters. Ce dernier est comparé à Zinédine Zidane, l'enfant du pays.

«Kolazidane»

En janvier 2022, l'OM recrutait gratuitement Sead Kolasinac. Après des débuts compliqués, le défenseur bosnien s'est adapté et il connait une période fructueuse avec Igor Tudor. Auteur du but égalisateur face à Lorient, il a enflammé la toile. Plusieurs supporters de l'OM ont tweeté après son but : « But de Kolazidane ! », faisant référence à son excellent jeu de tête, semblable à celui de Zinédine Zidane. Ce surnom avait déjà été utilisé après son geste magnifique contre Toulouse où il avait conclu avec brio l'action, avec un geste technique dont seul lui et Zizou ont le secret. Avec un tel nom de famille, le jeu de mot était tout trouvé pour les supporters de l'OM.

🎴BUUUUUUUUTTTT DE KOLAZIDANE !! 1-1 🔥#TeamOM | #OMFCL pic.twitter.com/Ng6k8TVcyq — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) January 14, 2023

La renaissance de Kolasinac

Depuis son raté face à Tottenham, Sead Kolasinac a énormément progressé. Le défenseur bosnien a travaillé dans l'ombre et il voulait se racheter auprès des supporters de l'OM qui ont vu leur rêve de huitièmes de finale de Ligue des champions s'envoler après sa tête manquée. En fin de contrat en juin prochain, il est en train de convaincre Pablo Longoria de lui offrir un nouveau bail bien mérité.