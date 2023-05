PSG : «KO» à cause de Mbappé, elle déballe tout

Hugo Chirossel

Alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier, Kylian Mbappé a accidentellement blessé une supportrice, Néguine Razavifard. Lors de l’échauffement, une des frappes de l’attaquant parisien l’a heurté dans le nez. La jeune femme a raconté le déroulé de cet incident à France 3.

Samedi dernier, à l’occasion du déplacement sur la pelouse de Strasbourg, le PSG a été sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire. Mais quelques minutes avant cela, pendant l’échauffement avant le début de cette rencontre, Kylian Mbappé a malencontreusement blessé une supportrice présente à la Meinau.

PSG : Neymar veut partir, il a déjà choisi son futur club https://t.co/P5C3aY2ZUZ pic.twitter.com/aeLNMHrGiS — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

« Il a un grand cœur, il est très gentil »

« J’ai ressenti une grande douleur, j’étais KO, je n’ai rien compris. J’étais stressée, j’étais sous le choc, j’ai eu très peur. Je me souviens d’avoir vu Kylian me prendre le bras et m’amener voir les secouristes. Il est resté plusieurs minutes. Il a un grand cœur, il est très gentil, là, j'en ai eu la preuve. Moi qui voulais le voir jouer, je l'ai vu de près. C'est une très belle personne. Je sais même pas ce que je lui ai dit. Ni même ce qu'il m'a dit. Il tire fort quand même hein ? Je n'avais même jamais saigné du nez de ma vie », a raconté Néguine Razavifard, la supportrice en question, auprès de France 3 .

« Il m'a même fait un câlin »