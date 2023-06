Coup de tonnerre à Marseille, l’OM prépare du lourd

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM s'était mis à rêver du titre suite aux nombreuses défaillances du PSG, le club phocéen a complètement manque son sprint final et a même échoué à la troisième place du championnat. Un échec qui a entraîné le départ d'Igor Tudor et qui oblige Pablo Longoria à de nouveau composer dans l'urgence. Le président de l'OM en a l'habitude.

« On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli », déclarait Pablo Longoria en conférence de presse avant la rencontre face à Ajaccio, confirmant ainsi la démission d'Igor Tudor. Un nouveau challenge attend le président de l'OM qui connait ce genre de situations et qui sait comment agir.

Gros coup de froid pour l’OM dans sa révolution https://t.co/38YNH9Sofq pic.twitter.com/ZP8u8Y7LWk — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Sampaoli et Tudor, des recrutements réussis, des fins ratées

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a recruté deux entraineurs. Lorsque Nasser Larguet assurait l'intérim après la mise à pied d'André Villas-Boas, le dirigeant espagnol avait décidé de recruter Jorge Sampaoli. L'entraineur argentin avait réussi à redresser l'OM en qualifiant le club en Ligue Europa avant de l'emmener en demi-finale de Conférence League la saison suivante et de décrocher la 2ème place lors de la dernière journée de championnat dans un Vélodrome en fusion. Mécontent du début de mercato estival 2022, Sampaoli avait démissionné et avait donc été remplacé par Igor Tudor. Arrivé sous les sifflets, le Croate avait soigné ses débuts. Lors de la première partie de saison, son OM était sans doute le plus beau depuis Marcelo Bielsa et il avait renoué avec la victoire en Ligue des champions. Le plus gros moment d'émotion restera la victoire face au PSG en Coupe de France mais son sprint final et sa communication proche de l'irrespect sur la fin de son aventure font que la majorité des supporters de l'OM garderont un mauvais souvenir de lui. Sa venue était un pari de Pablo Longoria qui avait réagi dans l'urgence et l'Espagnol ne s'était pas trompé. L'OM peut donc rêver pour son successeur.

Les pistes se multiplient à l'OM