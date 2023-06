Vente OM : C’est la douche froide !

Alexis Brunet

Cela fait depuis plusieurs années maintenant que la rumeur agite la cité phocéenne, celle de la vente de l'OM. Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Frank McCourt pourrait être tenté de quitter le navire sept ans plus tard. Mais selon Daniel Riolo, CMA CGM, qui était annoncé comme favori pour racheter l'OM, ne le fera jamais.

Comme chaque saison, l'été sera animé du côté de Marseille. Les dossiers sont nombreux sur le bureau du président Pablo Longoria. En plus de devoir gérer le mercato et de trouver un nouveau coach, les rumeurs de rachat de l'OM reviennent en bombe depuis quelques jours. Les fans marseillais s'interrogent sur les réseaux sociaux, avec le #venteOM, sur une possible arrivée d'investisseurs avec encore plus de moyens. Comme annoncé par le 10Sport.com, des investisseurs saoudiens sont présents à Marseille pour avancer dans ce dossier. Mais en évoquant la possible arrivée de Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM, Daniel Riolo a jeté un froid sur ce dossier.

Selon Daniel Riolo, CMA CGM ne reprendra pas l'OM

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droits de Jacques Saadé (président de la CMA CGM) qui m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM. (…) Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus belle sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas certaines personnes peuvent croire que si l’on avait la moindre information on n’en parlerait pas. » a-t-il lâché au micro de l'After Foot.

Vente OM : C’est confirmé, l’Arabie saoudite débarque à Marseille https://t.co/GrAdLNbEUu pic.twitter.com/MUd54DbPkP — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

La mission principale est de remplacer Tudor

En attendant que les rumeurs repartent une nouvelle fois de plus belle, Pablo Longoria s'affaire sur le dossier du coach. L'Espagnol tente de trouver le successeur idéal à Igor Tudor, qui pourra qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des Champions. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, cela devrait être Marcelo Gallardo. Les différentes parties seraient entrées dans la phase finale des négociations.