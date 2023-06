OM : Le boss pousse un coup de gueule, il se fait recadrer

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce lundi afin de faire le bilan de la saison de l’OM, Pablo Longoria a également condamné l’agression sur le jeune Kenzo, supporter marseillais âgé de 8 ans et qui souffre d’un cancer du cerveau, samedi dernier à Ajaccio. Cependant, Daniel Riolo regrette le silence du club olympien en ce qui concerne les violences des supporters marseillais, notamment accusés d’avoir agressé un journaliste de France Télévisions.

« Cela m’a laissé sous le choc pendant une heure. C’était un enfant. Comment tu peux te permettre d’agir comme ça avec des personnes en difficulté ? Ce n’est pas humain . » À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi pour faire le bilan de la saison de l’OM, Pablo Longoria a également été interrogé sur l’affaire Kenzo. Jeune supporter marseillais âgé de 8 ans et atteint d’un cancer du cerveau, il a été agressé samedi dernier en marge de la rencontre sur la pelouse de l’AC Ajaccio.

« Il n'y a pas de camp dans la débilité »

« Quand tu vois le petit Kenzo qui tremblait, tu te dis : “Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce sport et cette société ? Quel malade mental se permet de faire ça ?” », a ajouté Pablo Longoria. Des propos salués par Daniel Riolo, cependant l’éditorialiste de RMC reproche au président de l’OM son silence en ce qui concerne les violences des supporters marseillais. En effet, une centaine d’entre eux ont saccagé une station service et ont notamment agressé un journaliste de France Télévisions qui était en train de les filmer. « Longoria est formidable mais il n'a pas réagi à ce qu'il s'est passé avec Ajaccio. Il n'y a pas eu de condamnation de ce qu'on fait les supporters dans la station service », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

« C'est 100% de la démagogie et du clientélisme »