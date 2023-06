Tudor se chauffe avec un joueur de l’OM, on sait ce qui s’est passé

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, Gerson a quitté l’OM pour retourner à Flamengo. Et pour cause… Le Brésilien ne s’entendait pas avec l’entraîneur, Igor Tudor. Entre les deux hommes, ça avait même chauffé durant la préparation de la saison. Et Dimitri Payet en a d’ailleurs dit plus à ce sujet.

A l’OM, le changement d’entraîneur a fait de grosses victimes. Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et Gerson a en fait les frais. Chouchou de l’Argentin, le milieu de terrain n’avait clairement pas les faveurs du Croate. Ça a d’ailleurs fait des étincelles. Durant la pré-saison, il avait été question d'un clash entre les deux hommes, au point même que Gerson avait voulu quitter l’entraînement.

L’enfant du pays fait une énorme annonce, l’OM jubile https://t.co/egFfJQmHkc pic.twitter.com/seEQHgD4KU — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

« C'était pour le bien du groupe »

Dans un entretien accordé à France Football , Dimitri Payet est revenu sur ces tensions au début de saison à l’OM et le clash entre Gerson et Igor Tudor. Il a alors confié : « Si certains comme moi sont montés au créneau, c'était pour le bien du groupe. Et je dis bien pour le bien de tout le monde, pas seulement pour trois ou quatre joueurs ».

« Ce qui est arrivé avec Gerson devait arriver »