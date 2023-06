OM : L’immense déception de Guendouzi

Arnaud De Kanel

La nomination d'Igor Tudor a fait de nombreuses victimes à l'OM cette saison et Matteo Guendouzi en fait partie. Très peu utilisé sur la deuxième partie de saison, l'international tricolore nourrit de gros regrets et estime qu'il aurait pu aider l'OM à atteindre ses objectifs.

Matteo Guendouzi a vécu une saison délicate sous les ordres d'Igor Tudor. Le milieu de terrain a été repositionné sur le front de l'attaque olympienne en début de saison avant de s'asseoir sur le banc de touche au retour de la Coupe du monde. Trop peu utilisé par le Croate, Guendouzi regrette de ne pas avoir pu apporter sa pierre à l'édifice.

«J’aurais pu mieux faire»

« Je reste un peu sur ma faim sur cette fin de saison parce que je pense que j’aurais pu apporter beaucoup plus. J’aurais pu mieux faire déjà individuellement et collectivement on aurait pu faire de bien meilleures choses », a déclaré Matteo Guendouzi pour Téléfoot . L'absence de trophée ne passe pas pour le joueur de l'OM.

Guendouzi alerte ses coéquipiers