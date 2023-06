OM : Ça clashe avec Tudor, Payet lâche tout

Thibault Morlain

Igor Tudor à peine débarquer à l’OM, ça a fait des étincelles. Il faut dire que le Croate n’a pas hésité à faire des choix forts et Dimitri Payet a été concerné par cela. Le capitaine olympienne s’est retrouvé exilé sur le banc des remplaçants, vivant alors un calvaire tout au long de la saison. Alors que cette mauvaise période est maintenant terminée, Payet a pris la parole.

A l’instar de Gerson, Dimitri Payet a lui aussi fait les frais du changement d’entraîneur à l’OM. Chouchou de Jorge Sampaoli, le Français n’était par la suite pas dans les plans d’Igor Tudor. Malgré le statut de Payet à Marseille, le nouveau technicien olympien n’a alors pas hésité à trancher dans le vif, faisant de son numéro 10 un simple remplaçant.

« Ça a été dur »

C’est donc majoritairement du banc de touche que Dimitri Payet a vu ses coéquipiers de l’OM jouer cette saison. Sous les ordres d’Igor Tudor, l’Olympien est donc loin d’avoir vécu la meilleure des saisons. Pour France Football , il s’est alors confié sur ce calvaire, expliquant notamment : « Après l'élimination en Coupe de France, ça a été dur car je savais qu'il y aurait encore moins d'opportunités pour moi de jouer avec un match par semaine. Après la blessure d'Ounahi (fin mars), je me suis dit qu'on aurait peut-être finalement encore besoin de moi. J'avais même fait la demande au coach la semaine suivante d'aller jouer avec la réserve pour retrouver du rythme car j'avais passé quasiment un mois sans entrer en jeu. Je m'étais dit que les entraînements ne suffisaient pas. Mais le club n'a pas voulu à cause de la sécurité et du risque de blessure. (…) J'ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m'utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matches un peu fermés. Il avait ses idées, je n'entrais pas dans ses plans mais j'aurais aimé, parfois, qu'il me fasse un peu plus confiance ».

« J'ai toujours été titulaire dans ma carrière, je n'étais pas habitué à ça »