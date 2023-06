Un fiasco est dénoncé à l’OM, il désigne les coupables

Benjamin Labrousse

Alors que la saison 2022/2023 de Ligue 1 est officiellement terminée, quel bilan tirer pour l’OM ? Les Marseillais ont terminé 3ème et devront batailler lors de barrages pour tenter de disputer la Ligue des Champions. Distancé par le RC Lens en championnat, le club phocéen a également dû faire face au départ précipité d’Igor Tudor. Mais pour Éric Di Meco, les coupables sont les joueurs.

L’OM nage en eaux troubles. 3ème de Ligue 1 cette saison, le club phocéen devrait connaître un mercato estival plutôt agité. Le départ de l’entraîneur Igor Tudor oblige le président Pablo Longoria à devoir rapidement trouver une solution. Si le dirigeant espagnol est apparu en conférence de presse ce lundi afin d’évoquer ce dossier palpitant, ce dernier a également dénoncé la fin de saison du club marseillais.

Le boss de l’OM annonce la couleur pour l’entraîneur https://t.co/19Umu3lzBk pic.twitter.com/hzKSqjtq46 — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Di Meco l’affirme, «Longoria a senti un relâchement» des joueurs de l’OM

Présent dans le Super Moscato Show de RMC , l’ancien joueur de l’OM (1980-1994), Éric Di Meco a approuvé les mots du président Longoria. « Le constat du président s’avère juste. Le relâchement, c’est quand tu ne fais plus les efforts et que tu n’es plus performant. On est obligé de faire le constat que le mois de mai n’a pas été bon. Longoria a senti ce relâchement. Si son constat c’est que certains joueurs n’ont pas été au niveau à un moment, il doit leur demander des comptes » , affirme l’ancien défenseur.

«Arrêtons de toujours protéger les joueurs»