Guendouzi au cœur d’un malaise à l’OM ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Matteo Guendouzi pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs de l’OM samedi dernier, lors de la défaite sur la pelouse de l’AC Ajaccio. Mécontent de la fin de saison du club marseillais, le milieu de terrain de 24 ans avait d’ailleurs poussé un coup de gueule après cette rencontre. Un discours qu’il aurait également tenu en interne.

« On a vraiment raté notre fin de saison. On ne peut pas se permettre de perdre quatre matchs sur cinq, surtout quand on est l'OM, c'est inadmissible . » Déçu de la fin de saison de l’OM, Matteo Guendouzi a exprimé son mécontentement face aux médias samedi dernier, après la défaite sur la pelouse de l’AC Ajaccio (1-0).

Guendouzi a poussé un coup de gueule en interne

« C'est vraiment dommage de terminer la saison comme ça, on avait à cœur de faire autrement. Il va falloir tourner la page et repartir vers quelque chose de nouveau dès le début de saison », a ajouté Matteo Guendouzi, lui qui portait le brassard de capitaine lors de cette rencontre, en l’absence de Valentin Rongier et Dimitri Payet.

Guendouzi ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire