OM : «On peut avoir honte», le message incroyable de cette star

Pour le dernier match de la saison, l’OM est resté dans sa spirale négative en s’inclinant pour la quatrième fois en cinq matchs. Un revers qui fait tâche pour Matteo Guendouzi, capitaine pour cette dernière à Ajaccio. L’international français a même parlé d’un sentiment de « honte ».

Fin de saison ratée pour l’OM. Longtemps en course pour la 2ème place voire le titre, le club olympien a lâché lors des cinq dernières rencontres avec quatre défaites, un bilan largement insuffisant pour les supporters. Pas non plus la meilleure fin d’aventure pour Igor Tudor qui a annoncé cette semaine qu’il quitterait l’OM à l’issue de cette première et unique saison à la tête de Marseille.

Bilan insuffisant pour l’OM

Titulaire contre Ajaccio lors du dernier match de la saison, Matteo Guendouzi n’était pas satisfait du tout, même s’il garde une once de positivité. « Si on fait le bilan de la saison, il y a eu de belles choses. Mais on est l'OM, on se doit d'arriver dans les deux premiers, d'aller le plus loin possible en Coupe de France, on n'a pas le droit de perdre contre une équipe comme Annecy à domicile. Il y a eu trop de points négatifs, on doit viser beaucoup plus haut », admet l’international français dans des propos relayés par RMC Sport.

«On peut avoir honte de nous ce soir»