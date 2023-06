«Le pire moment…», le vestiaire se lâche sur l’entraîneur de l’OM

Hugo Chirossel

Ce jeudi, Pablo Longoria était présent en conférence de presse pour officialiser le départ d’Igor Tudor à la fin de la saison. Valentin Rongier s’est ensuite lui aussi présenté devant la presse. Le capitaine de l’OM s’est exprimé sur le départ de l’entraîneur croate et a également donné son pire et son meilleur moment sous ses ordres.

« Déjà, je voudrais remercier Tudor comme l'a fait Longoria. J'ai rarement connu des coachs avec autant d'implication. Il a été droit, il a ramené encore plus de rigueur dans ce club. Il a été très impliqué. Au nom des joueurs, on le remercie . » Présent en conférence de presse ce jeudi, en marge du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AC Ajaccio samedi, Valentin Rongier a rendu hommage à Igor Tudor.

L’entraîneur de l’OM claque la porte, le boss a tout prévu https://t.co/F4AKuAonmm pic.twitter.com/D7wXoxiAaf — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

« Le pire moment, on peut parler du stage en Angleterre »

Le Croate ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, comme l’a annoncé Pablo Longoria. « Tudor m'a fait grandir professionnellement et personnellement. Il a apporté du sérieux, des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'était son mot d'ordre », a ajouté Valentin Rongier. Ce dernier a également été interrogé sur son pire et son meilleur moment sous les ordres d’Igor Tudor cette saison.

« Le meilleur moment c'est le match contre Paris en coupe »