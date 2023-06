Surprise à l’OM, un champion du monde se rapproche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la recherche du successeur d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille s’active dans sa quête d’entraîneur. Si Marcelo Gallardo aurait les faveurs de Pablo Longoria, Javier Ribalta, le directeur du football, en pincerait de son côté pour Fabio Grosso, actuellement à la tête de Frosinone en Serie B et qui pourrait plier bagage cet été.

Qui succédera à Igor Tudor, qui a décidé de quitter le banc de l’OM ? La direction phocéenne s’active pour trouver l’heureux élu et des discussions ont déjà été activées. C’est notamment le cas avec Marcelo Gallardo, qui semble en tête de la short-list établie par Pablo Longoria. Cependant, l’Argentin se montre exigeant dans la composition de son staff et dispose d’autres pistes.

🔵⚪️ Si Marcelo #Gallardo arrive, l’#OM ferait un choix rarissime : miser sur un ex du #PSG pour son banc de touche. Seul un homme a fait de même👉🏼C’est en revanche devenu une habitude à ParisVous les avez tous❓On y revient sur @Le10Sport #MercatOM📝⬇️https://t.co/EXcRepipqL — Bernard Colas (@BernardCls) June 10, 2023

Le bras droit de Longoria en pince pour Grosso

L’OM aussi a d’autres options, dont celle menant à Fabio Grosso. Selon Foot Mercato , le champion du monde 2006 avec l’Italie a même les faveurs de Javier Ribalta, le directeur du football de l’Olympique de Marseille.

Moins exigeant que Gallardo