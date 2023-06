OM : Énorme incompréhension après ce transfert historique

Arnaud De Kanel

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a cassé sa tirelire en s'offrant Vitinha pour 32M€, un record dans l'histoire du club phocéen. Daniel Xuereb ne cache pas son incompréhension par rapport à la gestion de l'attaquant portugais par Igor Tudor mais il ne l'enterre pas pour autant et compte sur lui pour la prochaine saison.

Le recrutement de Vitinha ressemble à une grosse erreur de casting du côté de l'OM. Recruté à prix d'or l'hiver dernier, l'attaquant portugais n'a pas donné satisfaction lorsqu'Igor Tudor a fait appel à lui. Et justement, une partie de sa demi-saison ratée revient à l'entraineur croate qui ne l'a pas mis dans les meilleurs dispositions, notamment en le lançant d'entrée face à l'OGC Nice de Didier Digard qui tournait à plein régime à ce moment-là où en lui laissant des miettes en fin de rencontre. Daniel Xuereb cherche encore des explications à cela.

«Je pensais que Tudor allait l’utiliser beaucoup plus»

« Je ne suis pas à l’entraînement au quotidien, mais je pensais que Tudor allait l’utiliser (Vitinha) beaucoup plus, le mettre en confiance. Il a fallu attendre pour le voir apparaître. 30 millions d’euros pour l’utiliser quelques fois, ça ne me paraît pas normal… Soit on prend un joueur, on en a besoin et on le fait jouer, soit ces 30M€ on les met ailleurs », a confié l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence . Malgré des débuts manqués, Daniel Xuereb croit encore en Vitinha.

«J’aimerais le voir commencer une saison et le voir sur plusieurs mois»