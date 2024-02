Entre Griezmann et l’OM, il a fait son choix

Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi aurait pu tout plaquer à l’OM pour l’Atletico de Madrid d’Antoine Griezmann. En effet, les Colchoneros auraient tenté une approche hivernale à Marseille pour s’attacher les services du défenseur argentin. Néanmoins, Balerdi n’y a pas donné suite : voilà pourquoi.

Antoine Griezmann est un supporter de l’OM. Lors de son séjour à la Real Sociedad au début de sa carrière professionnelle, celui qui est depuis devenu champion du monde avait d’ailleurs évoqué un avenir à l’Olympique de Marseille. Mais finalement, le natif de Mâcon n’y est jamais allé. Pour autant, il a été question d’une arrivée d’un joueur de l’OM cet hiver… à l’Atletico de Madrid.

«Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre»

C’est en effet El Chiringuito qui faisait part d’un intérêt de l’Atletico de Madrid pour Leonardo Balerdi. Mais cela s’est arrêté là : à l’intérêt. « J'ai dit à mon agent que s’il n’y a pas une offre à 100% réelle, qu'il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre » . a reconnu le défenseur de l’OM en conférence de presse vendredi.

OM : Gattuso interpelle un joueur en surpoids ! https://t.co/74eTCXvzoh pic.twitter.com/Zd0UW1wezP — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«Je suis content ici»