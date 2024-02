Mercato : Il retourne sa veste, le PSG jubile

Thomas Bourseau

Hugo Ektike est difficile à cerner. N’entrant plus dans les plans du PSG sous l’impulsion du nouvel entraîneur Luis Enrique, Ekitike avait été amené à aller voir ailleurs l’été dernier et plus particulièrement à l’Eintracht Francfort. Ce qu’il avait refusé pour l’Angleterre. Et cet hiver, l’attaquant français a fait le choix inverse…

Décidément, Hugo Ekitike a bien trompé son monde. Au cours du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain l’a poussé vers la sortie et pas n’importe laquelle. En effet, alors que le PSG a bataillé avec Francfort afin de boucler le transfert de Randal Kolo Muani qui s’est réalisé en toute fin de mercato, le club de la capitale avait tenté de refourguer Ekitike à l’Eintracht afin de faciliter les négociations, en vain.

Attendu à Francfort l’été dernier, Ekitike privilégiait la Premier League

En effet, à l’époque, Hugo Ekitike n’était pas emballé par l’idée de servir de monnaie d’échange et de s’en aller rejoindre le club allemand. La préférence de la recrue estivale de 2022 était de relever le challenge de la Premier League. Des pensionnaires de l’élite du football anglais s’étaient montrés intéressés, mais l’opération avait capoté. Et cet hiver, Ekitike aurait semble-t-il retourné sa veste.

Ekitike a cette fois-ci refusé l’Angleterre pour Francfort

En effet, le journaliste Graeme Bailey a révélé dans la journée de jeudi que Hugo Ekitike aurait cette fois-ci privilégier l’Eintracht Francfort plutôt que certaines formations de Premier League qui se seraient penchées sur sa situation. Résultat, le PSG a bouclé le prêt avec option d’achat de 30M€ d’Ekitike. La fin du feuilleton ?