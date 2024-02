Mercato : Mbappé va faire un heureux au PSG !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas encore rendu son verdict quand bien même L’Equipe confie ce vendredi qu’on se rapprocherait du dénouement. Pour ce qui est de son remplaçant au Paris Saint-Germain, sportivement parlant, il se pourrait que Gonçalo Ramos soit l’heureux élu à en croire Jonathan Johnson.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire d’amour serait susceptible de connaître son dénouement au moment où son engagement contractuel prendra fin le 30 juin prochain. En effet, le10sport.com vous a révélé le 8 janvier dernier que le champion du monde tricolore n’avait toujours pas tranché concernant la suite de sa carrière, qu’elle s’écrive au PSG ou ailleurs.

Bruno Guimaraes au PSG après le départ de Kylian Mbappé ?

Si jamais Kylian Mbappé venait à plier bagage, le Paris Saint-Germain pourrait décider de ne pas investir en masse dans un remplaçant à son poste et ce, bien que la piste Rafael Leão ait repris de l’ampleur au PSG. En effet, le journaliste Jonathan Johnson a confié sur CaughtOffside que le pari sportif du club pourrait se porter sur le milieu de terrain plutôt et notamment sur le dossier Bruno Guimarães.

Le PSG va laisser sa chance à Gonçalo Ramos ?