OM : Transfert à 25M€ ? «Autant de chance que je dîne avec Shakira»

Thibault Morlain

Vitinha ne sera donc resté qu’un an à l’OM. Recruté en janvier 2023, le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen a fait ses valises durant ce mercato hivernal. Plus vraiment en odeur de sainteté à Marseille, le Portugais a été prêté avec option d’achat au Genoa. Une option d’achat qui serait de l’ordre de 25M€ pour Vitinha, mais visiblement, il n’y aurait aucune chance que celle-ci soit activée.

Ça a énormément bougé à l’OM cet hiver et ce dans tous les sens. Alors que le club phocéen s’est considérablement renforcé, il y a également eu plusieurs départs au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. Ça a été notamment le cas de Vitinha. Malgré son statut de recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, le Portugais a été exfiltré par le club phocéen en ce mois de janvier, un an seulement après son arrivée à Marseille. Et c’est au Genoa, en Serie A, que Vitinha va terminer la saison.

A l'OM, on balance sur ce flop après son départ https://t.co/A4GxQUYv67 pic.twitter.com/fgly8y1Z5o — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

« Ça aurait été la même si ça avait été un prêt sec »

Prêté par l’OM, Vitinha pourrait être transféré définitivement au Genoa. En effet, une option d’achat a été négociée et le prix aurait été fixé à 25M€. Toutefois, pour 20 Minutes , un connaisseur du marché italien assure que Vitinha ne sera jamais vendu à ce prix : « L’OM ne pouvait plus supporter Vitinha vu son niveau. Mais mettre une option d’achat à 25 millions d’euros, ça ne veut rien dire. Ça aurait été la même si ça avait été un prêt sec. C’est juste pour ne pas perdre la figure qu’ils mettent cette option, pour dire "oh il y a quand même un club qui met une option à 25 millions, on ne s’est pas fait voler en l’achetant 32 millions". Alors que c’était ridicule d’acheter ce joueur à ce montant. Il y a autant de chance que je dîne ce soir avec Shakira que le Genoa lève l’option d’achat ».

« A plus tard »