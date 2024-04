Mercato - PSG : Le verdict tombe pour ce transfert à 200M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG voit grand pour remplacer Kylian Mbappé. A en croire la presse espagnole, le club parisien aurait coché le nom de Vinicius Jr pour prendre la place de l'international français à partir de la saison prochaine. Mais il serait assez improbable de voir le Real Madrid laisser filer sa star brésilienne pour renforcer un concurrent.

La succession de Kylian Mbappé sera l'un des sujets centraux cet été. Le joueur de 25 ans va devoir être remplacé par un grand nom et les premiers noms apparaissent dans les médias. En Espagne, on évoque une star du Real Madrid, et pas n'importe laquelle.

Une star du Real Madrid serait ciblée

Selon les informations de Sport , Vinicius Jr serait l'une des cibles du PSG. Le média espagnol annonce même que le club parisien aurait ses chances puisque le joueur brésilien s'interrogerait sérieusement sur son avenir.

« Le Real Madrid ne vendra pas Vinicius »