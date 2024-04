PSG - Real Madrid : Mbappé va avoir du boulot !

Thomas Bourseau

Au PSG, l’heure va être aux adieux pour Kylian Mbappé d’ici la fin de la saison. Selon toute vraisemblance, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien se dirigera vers le Real Madrid où il devra gagner le coeur des socios merengue après avoir rejeté à plusieurs reprises la Casa Blanca par le passé. Mais aussi en raison de la forme étincelante de Jude Bellingham et de sa cote de popularité XXL.

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid cet été. Et après les échecs de 2022, de 2021 et de 2017 lorsqu’il privilégiait un transfert au PSG plutôt qu’à la Casa Blanca en provenance de l’AS Monaco, cette fois-ci semble être la bonne pour le leader de Liga. Néanmoins, depuis le dernier raté du Real Madrid en 2022 pour Mbappé, une star a débarqué en Espagne et pourrait bien faire pas mal d’ombre à l’attaquant du PSG à son arrivée à Madrid.

Mbappé arrive, Bellingham a déjà le Real Madrid à ses pieds

En effet, l’homme aux 16 buts et 4 passes décisives est devenu incontournable et une pièce-maîtresse du onze de départ de Carlo Ancelotti. Et le réalisme de Jude Bellingham a tout bonnement impressionné son coéquipier Eduardo Camavinga. « Marquer autant de buts, je ne pensais pas. Mais franchement, il m’a forcément étonné sur ce coup là parce qu’il a vraiment l’instant d’un attaquant ». De plus, l’international français est fan de la célébration de l’Anglais de 20 ans qui est imitée par des milliers de fans du Real Madrid à travers le monde et du joueur en lui-même. « Franchement, sa célébration est top. Franchement (rires), elle est top ».

Real Madrid : Double opération pour Mbappé, son transfert tombe à l’eau ? https://t.co/1hPBKmo01u pic.twitter.com/slR8kFSUVV — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Zidane valide totalement Bellingham