Mercato : Le boss de l’OM a tranché pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'OM depuis mars 2021, Pablo Longoria n'échappe pas aux critiques. Pour la deuxième année consécutive, son équipe ne se qualifiera pas pour la Ligue des champions. Mais au-delà des résultats sportifs, le groupe semble ne jamais avoir été aussi faible. Malgré cette situation, le dirigeant espagnol compte bin s'accrocher à son poste.

Il y a encore quelques mois, Pablo Longoria était proche d'un départ de l'OM. Attaqué verbalement par certains supporters en septembre dernier, le dirigeant espagnol avait été rattrapé par Frank McCourt, qui souhaitait le conserver.

Mercato : Ignoré, il claque la porte de l’OM https://t.co/wQEMdtxXBS pic.twitter.com/338cMlsq6p — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Longoria en fin de cycle ?

Depuis, Longoria semble avoir retrouvé de l'envie, mais aussi de la motivation. Comme annoncé par Jean-François Péres, le président l'OM n'aurait plus l'intention de quitter son poste, malgré les critiques sur ses choix sportifs.

« Pablo Longoria n’a pas envie de partir »