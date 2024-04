Mercato : Le PSG a choisi son prochain crack, du lourd est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il s'appelle Franco Mastantuono. Il n'a que 16 ans, mais ce joueur formé à River Plate est promis à un avenir brillant. Son profil est déjà surveillé par les plus grandes formations européennes comme le Real Madrid, mais aussi le PSG. Journaliste pour TYC Sports, Cristian Garofalo a donné son avis sur ce milieu de terrain, qui dispose d'une clause libératoire de 45M€.

Le PSG chercherait à recruter Franco Mastantuono. Encore inconnu en France, ce milieu de terrain, formé à River Plate, est présenté comme un phénomène en Argentine. Son club ne s'est pas trompé en incluant dans son contrat une clause libératoire de 45M€, censée dissuader les équipes européennes. Journaliste argentin, Cristian Garofalo a expliqué pourquoi Mastantuono était si spécial.

« Il semble promis à un grand avenir »

« C'est un joueur qui a beaucoup de présence, qui manie très bien le ballon, qui a un bon pied gauche, qui aime les coups de pied arrêtés et, en général, à River, on l'a utilisé dans un profil différent, comme c'est souvent le cas avec Di María, en jouant à droite en tant que gaucher. C'est un joueur mature qui, jusqu'à il y a quelques années, se consacrait essentiellement au tennis et qui a dû choisir, au sein d'une bonne famille, de se concentrer sur ..... Il semble promis à un grand avenir et c'est pourquoi il a été blindé comme il l'a été par River » a lâché le journaliste de TYC Sports lors d'un entretien accordé à Bernabeu Digital.

