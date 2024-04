Mercato  : Un pote de Mbappé peut débarquer au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chargé du recrutement parisien, Luis Campos pourrait obtenir une nouvelle chance dans le dossier Cherki. Plus d'un an après avoir tenté de le recruter, le responsable du PSG pourrait revenir à la charge puisque l'OL envisage de le vendre cet été. Désormais représenté par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, le jeune espoir ne se fermerait aucune porte.

En janvier 2023, le PSG avait fait des pieds et des mains pour tenter de recruter Rayan Cherki. Le jeune espoir de l'OL avait reçu plusieurs offres de la part de Luis Campos, dont la plus élevée à 20M€. Une proposition jugée ridicule par Jean-Michel Aulas, qui avait, de toute façon, pas l'intention de le vendre. Mais le responsable historique de l'OL n'est plus en poste et la position de la formation a évolué.

Un départ de Cherki cet été ?

Selon les informations du 10Sport.com, le possible départ de Rayan Cherki en fin de saison n'est plus un sujet tabou. L'OL pourrait bien tourner la page, malgré le talent évident du jeune international espoirs français. En cas d'offre satisfaisante, son transfert pourrait devenir concret. Reste à savoir si le PSG reviendra à la charge ou si le Real Madrid explorera cette piste.

« Quand il faudra se poser ces questions, je me les poserai sans aucun souci »