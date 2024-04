Coup de théâtre pour l’entraîneur de l’OL, il est «choqué»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Soulagement pour l'OL. Pierre Sage devrait, prochainement, pouvoir obtenir son diplôme grâce à une validation des acquis de l'expérience (VAE). La Fédération française de football a confirmé la nouvelle il y a quelques jours. Président du Stade de Reims, Jan-Pierre Caillot s'est dit écœuré, lui qui n'avait pas été épargné par l'instance la saison dernière.

L'OL n'aura plus à payer d'amende la saison prochaine. Car son entraîneur Pierre Sage devrait finalement pouvoir obtenir son diplôme, non pas via l'examen du BEPF, mais bien grâce à une VAE.

Sage va obtenir son diplôme

La FFF a confirmé la nouvelle dans les colonnes de L'Equipe jeudi dernier. Pierre Sage devra seulement justifier un certain nombre d'heures à temps complet pour obtenir le précieux sésame. Une mesure qui ne fait pas que des heureux en Ligue 1.

« Y aurait-il deux poids, deux mesures ? »