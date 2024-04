Départ de Mbappé : Rencontre cruciale pour le PSG ?

Axel Cornic

Si rien n’est encore officiel, la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain commence à faire énormément parler, notamment en Italie. Car les principales pistes parisiennes semblent mener vers la Serie A, avec un Victor Osimhen qui pourrait bien se confirmer comme le grand favori des Parisiens dans les prochains jours.

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière, après bientôt dix années passées en Ligue 1. La star du PSG devrait vraisemblablement rejoindre l’Espagne et le Real Madrid, qui le suit de près depuis des années désormais.

Osimhen au PSG ?

D’innombrables pistes ont été évoquées pour remplacer la star française, mais il y a un nom qui revient assez souvent et c’est celui de Victor Osimhen. Il faut dire que dès l’été dernier nous vous parlions sur le10sport.com de l’envie de Luis Campos d’aller le chercher au Napoli et c’est désormais possible, puisqu’il est annoncé partant avec une clause à 130M€.

Le Napoli veut savoir