Mbappé : Le PSG a reçu une offre folle

Il y a encore quelques mois, le FC Barcelone tentait de recruter Kylian Mbappé. Ayant eu vent de sa mise à l'écart l'été dernier, le club catalan aurait proposé un échange au PSG. Trois joueurs, dont Ousmane Dembélé, contre la star parisienne. Une proposition refusée par le club français, qui est parvenu, malgré tout, à s'attacher les services de Dembélé.

Kylian Mbappé devrait bien quitter le PSG à l'issue de son contrat. Mais il y a encore quelques mois, le joueur n'était pas certain d'aller au bout de l'aventure. Après avoir refusé d'activer une clause lui permettant d'étirer son bail d'une saison, Mbappé avait été placé dans le loft. Le PSG n'était pas, alors, opposé à une vente et se montrait à l'écoute. Durant l'intersaison, des négociations avaient été ouvertes avec Al-Hilal en Arabie Saoudite, mais aussi avec le FC Barcelone.

Le Barça a proposé un échange

En proie à des difficultés économiques, le FC Barcelone aurait proposé un échange au PSG par le biais de Pini Zahavi, agent proche de Nasser Al-Khelaïfi. Selon les informations du Parisien, le club catalan lui aurait offert les services de trois joueurs, dont Ousmane Dembélé et Gavi. Le nom du troisième n'a pas été dévoilé par le quotidien. Quoi qu'il en soit la proposition catalane n'a pas convaincu le PSG.

Le PSG a sauté sur l'occasion pour prendre Dembélé

Mais Nasser Al-Khelaïfi aurait profité de l'occasion pour se renseigner sur la situation d'Ousmane Dembélé. Le dirigeant souhaitait savoir si l'international français était prêt à signer à Paris. Et les retours ont été plutôt positifs. Alors, le président du PSG a insisté jusqu'à parvenir à obtenir l'accord du champion du monde 2018 et de son agent. Un départ qui aurait fortement déplu à Xavi, entraîneur du Barça. Selon lui, la direction ne pouvait se permettre de perdre un joueur titulaire de la trempe de Dembélé. Et pourtant...