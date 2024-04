Mbappé - PSG : Les chiffres qui annoncent du très lourd pour Barcelone !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé et le PSG ont rendez-vous avec l'histoire mercredi soir contre le FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Lorsqu'il a été amené à disputer des rencontres à ce stade de la compétition, l'attaquant français a toujours performé. Et ce fut également le cas la seule fois où il a croisé la route du Barça en C1. De bon augure avant le choc ?

Après avoir éliminé la Real Sociedad au tour précédent, le PSG s'apprête à disputer un quart de finale de Ligue des Champions qui s'annonce passionnant face au FC Barcelone. Grand rival du club catalan sur la scène européenne depuis plusieurs années, avec notamment le transfert historique de Neymar en 2017 comme point de désaccord, le PSG aura à coeur de passer ce tour pour ce qui s'apparente à la toute dernière campagne européenne de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale. Et le capitaine de l'équipe de France présente un bilan XXL avant cette double confrontation.

Mbappé a toujours brillé en quarts de C1

Si l'on exclut les conditions très particulières du match disputé contre l'Atalanta Bergame en 2020, à l'occasion du Final 8 de Lisbonne, Kylian Mbappé a toujours été très performant dans le format classique des quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec l'AS Monaco en 2017, il avait inscrit un doublé lors du match aller à Dortmund (3-2) avant de marquer également à Louis II une semaine plus tard (3-1). Et en 2021, cette fois-ci sous la tunique du PSG, Mbappé s'était de nouveau illustré en Allemagne avec un remarquable doublé sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la C1. Un tour qui semble donc porter chance à la star tricolore.

Barcelone a souffert en 2021

D'ailleurs, pour son unique double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions avec le PSG qui date de 2021 (8es de finale de la compétition), Kylian Mbappé avait tout simplement cartonné en inscrivant un triplé historique au Camp Nou (4-1) ainsi qu'un but au Parc des Princes lors du match retour (1-1). Les chiffres parlent donc clairement en faveur du capitaine de l'équipe de France avant de retrouver le Barça mercredi soir.