Départ de Mbappé : Haaland a fixé une condition au PSG ?

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, comme annoncé par le10sport.com, Erling Haaland n'y aurait plus sa place. Mais à en croire la presse espagnole, le buteur de Manchester City aurait la possibilité de remplacer la star française au PSG. Toutefois, Erling Haaland ne posera ses valises à Paris cet été que si, et seulement si, c'est pour gagner la Ligue des Champions avec le club de la capitale.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. En ce sens, le numéro 7 parisien aurait communiqué son choix à son président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG - Barcelone : Le Real Madrid se chauffe déjà pour Mbappé ? https://t.co/ViOxG8Luxl pic.twitter.com/wqVbKJA9aK — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Haaland peut remplacer Mbappé au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la prochaine destination de Kylian Mbappé est déjà connue. En effet, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid pour 0€ lors du prochain mercato estival, à moins d'un énorme retournement de situation. Le Real Madrid ayant formulé une offre à Kylian Mbappé, au même titre que Manchester United et Liverpool. Et pour remplacer son attaquant français, le PSG pourrait recruter Erling Haaland, qui fait le plus grand bonheur de Manchester City depuis l'été 2022.

Haaland au PSG pour gagner la Ligue des Champions ?