Mercato : Le Real Madrid recalé par un grand nom

Arnaud De Kanel

Si Carlo Ancelotti continue d'apporter satisfaction, le Real Madrid regarde ce qui se fait en Europe dans l'optique de recruter son futur entraineur pour bâtir un projet longue durée. Et pour cela, Florentino Perez rêverait d'attirer l'un de ses anciens joueurs, à savoir Xabi Alonso. Or, l'Espagnol ne rejoindra pas cet été puisqu'il a annoncé qu'il comptait rester au Bayer Leverkusen.

Carlo Ancelotti réalise un excellent travail et il devrait remporter la Liga cette saison mais son équipe reste également en lice pour la Ligue des champions. Le Real Madrid est satisfait du technicien italien mais à 64 ans, Ancelotti songe à arrêter prochainement. Il sera encore sur le banc la saison prochaine mais les dirigeants ont déjà ciblé son successeur. Il s'agit de Xabi Alonso, qui a pourtant repoussé les approches du Real la semaine passée en annonçant qu'il allait poursuivre son aventure avec le Bayer Leverkusen pour au moins une saison supplémentaire.

Xabi Alonso recale le Real !

« Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse. Bien évidemment, le Real Madrid compte revenir à la charge.

Perez rêve toujours d'Alonso