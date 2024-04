Un cadeau à 2,8M€ attend l'OM !

Arnaud De Kanel

Battu par Benfica jeudi, l'OM a encore toutes ses chances pour renverser la situation jeudi prochain au Vélodrome. Quand ils veulent, les hommes de Jean-Louis Gasset sont capable de faire de belles choses et l'équiper portugais a clairement montré des limites. En plus de cela, une qualification pour les demis finales permettrait d'engranger des revenus supplémentaires.

Tout reste possible pour l'OM ! En difficulté sur la pelouse de Benfica, les hommes de Jean-Louis Gasset s'en sont encore remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour réduire le score et donc entretenir l'espoir de tout renverser dans un Vélodrome qui promet d'être bouillant. Les Olympiens doivent se qualifier car un joli chèque est promis aux demis finalistes.

Gasset y croit

Après la défaite, Jean-Louis Gasset ne cachait d'ailleurs pas son optimisme. « Les 30 dernières minutes du match et le but nous laissent beaucoup d'espoirs pour le retour. Je retiens le fait d'être en vie. On sait où on va jouer, devant qui on va jouer, on sait qu'on est capable de se surpasser à domicile, portés par notre public. (...) On aime jouer devant nos supporters, dans notre stade, devant ce public en feu, les joueurs adorent ça. Ça laisse beaucoup d'espoir », avait confié le coach de l'OM. Auteur d'un beau parcours européen, le club phocéen entend poursuivre son aventure pour récupérer 2,8M€.

OM : Une qualification à 2,8M€