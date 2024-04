Vente OM : McCourt a quitté Marseille, la mèche est vendue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt se fait de plus en plus discret. S'il continue à suivre l'actualité de son club, l'Américain n'a plus été aperçu au sein de la cité phocéenne depuis des mois. Une absence qui ne devrait pas calmer les rumeurs sur son avenir à court terme. Plusieurs rumeurs évoquent avec insistance une vente de l'OM.

Depuis plusieurs années, les rumeurs sur la vente de l'OM polluent les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas compter sur Frank McCourt pour démentir ces informations. Après avoir démenti les bruits de couloir sur son départ, l'Américain a pris ses distances avec l'OM et la France. Aperçu au Vélodrome à de nombreuses reprises depuis sa prise de pouvoir en 2016, McCourt ne s'est pas rendu à Marseille depuis plusieurs mois, se contentant de suivre l'actualité de son club à distance.

« Un propriétaire aux abonnés absents depuis un an et demi »

« Un propriétaire aux abonnés absents depuis un an et demi, voire deux ans, qui passait juste pour OM-Reims en août en disant qu’il allait bientôt parler et ça n’a pas été fait encore » s'est agacé le journaliste Thibaud Vézirian, qui ne cesse d'annoncer le départ prochain de Frank McCourt. Et les récents mouvements observés en coulisses prouveraient sa prise de recul.

McCourt a pris ses distances avec l'OM