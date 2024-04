Trop vieux pour l'OM, il répond à ses détracteurs

Thibault Morlain

Gennaro Gattuso remercié par l'OM, c'est Jean-Louis Gasset qui a pris place sur le banc de touche en tant qu'entraîneur. Une arrivée qui a toutefois suscité certaines critiques de la part de fans olympiens. La raison ? L'âge du technicien français, qui a 70 ans. De quoi faire réagir Gasset.

L'OM a donc fait appel à Jean-Louis Gasset pour jouer les pompiers de service jusqu'à la fin de la saison. Une arrivée qui, initialement, a été loin de ravir les fans olympiens. En effet,, sur la Canebière, on n'était clairement pas emballé par le choix de l'OM de faire confiance à un technicien aussi âgé, Gasset ayant 70 ans, d'autant que son adjoint, Ghislain Printant a 62 ans.

« Vous ne pouvez pas faire l'unanimité »

Attaqué par rapport à son âge, Jean-Louis Gasset a répondu via son interview à La Provence ce mercredi. L'entraîneur de l'OM a alors lâché : « Agacé par l'allusion à mon âge ? Non. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Quand Marseille a dessiné le profil, il fallait un entraîneur qui apaise, connaisse les joueurs, un peu le football et la L1. Oui, j'ai mon âge. Mais il y a la carte d'identité et le personnage ».

« Je connais des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes »