Fiasco à l'OM, ce joueur de Gasset vide son sac

Amadou Diawara

Pour ses débuts avec l'OM, Jean-Louis Gasset a remporté cinq matchs de rang. Toutefois, la magie est déjà partie, puisque les Marseillais sont actuellement sur une série de cinq défaites. Interrogé sur la mauvaise passe de l'OM ce dimanche soir, Geoffrey Kondogbia a fait passer un message fort.

Alors qu'il n'a pas réussi à trouver la bonne formule à l'OM, Gennaro Gattuso a pris la porte. Pour pallier le départ du coach italien, Pablo Longoria a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset. Un choix qui a tout de suite payé. Dès son arrivée à l'OM, le technicien de 70 ans a enchainé les victoires. En effet, le club phocéen a remporté ses cinq premiers matchs avec Jean-Louis Gasset toutes compétitions confondues. Toutefois, l'OM est déjà retombé dans ses travers, puisqu'il a perdu ses cinq dernières rencontres.

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Geoffrey Kondogbia s'est livré sur la mauvaise série de l'OM. « C'est une saison en dents de scie. On a eu des moments très forts et des moments très faibles. C'est une saison de progression. Si aujourd'hui, on peut se permettre de faire des matchs de haut niveau, que ce soit contre une équipe comme Villarreal, ça prouve qu'il y a de la qualité. L'état d'esprit a toujours été bon. Maintenant, je pense que ça se passe dans la tête. Il faut essayer de maintenir ce niveau d'exigence et de concentration sur le long terme. Ensuite, il faut progresser ensemble, atteindre ce niveau d'exigence ensemble. Il faut que chacun puisse apporter ce plus au groupe, c'est très important » , a déclaré le milieu de terrain de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut qu'on s'améliore»