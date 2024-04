L’OM tient une star, il fait une demande incroyable

Thibault Morlain

Il y a quelques années maintenant, l’OM était le meilleur club français et l’un des meilleurs en Europe. Un statut acquis par le club phocéen grâce à la présence de nombreuses stars au sein de son effectif. C’était notamment le cas avec Jean-Pierre Papin, buteur de l’OM de 1986 à 1992. L’ayant eu sous ses ordres à Marseille, Gérard Gili avait d’ailleurs opté pour une philosophie de jeu particulière pour faire briller JPP.

Alors que Jean-Louis Gasset est aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, ce poste a précédemment été occupé par un certain Gérard Gili. L’ancien gardien de but du club phocéen a d’ailleurs lancé sa carrière de technicien à Marseille, d’abord entre 1988 et 1990. Gili aura ensuite connu un second passage sur le banc de l’OM de 1994 à 1997. Durant ces années, celui qui est aujourd’hui âgé de 71 ans a eu la possibilité d’entraîner les plus grands noms passés par la Canebière, à l’instar notamment de Jean-Pierre Papin.

« J'ai dû persuader toute l'équipe de jouer pour lui »

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Gérard Gili est revenu sur son expérience comme entraîneur de l’OM, dévoilant notamment sa gestion de Jean-Pierre Papin : « Le joueur le plus fort que j’ai dirigé ? Un coach ne peut pas répondre à cette question. Je peux vous parler d'un joueur déterminant dans la construction d'une équipe. En 1989-1990, Jean-Pierre Papin a été le plus influent à l'OM. J'ai dû persuader toute l'équipe de jouer pour lui ».

« La difficulté, c'était de le faire admettre à tous ces ego »