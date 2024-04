OM : Un joueur de Gasset vit un calvaire

Arnaud De Kanel

Encore décevant depuis le début de la saison après six premiers mois frustrants avec Igor Tudor, Azzedine Ounahi ne parvient pas à faire son trou dans un OM plus instable que jamais. Et en plus de tout ça, le Marocain trainerait une blessure au pied depuis le lancement de la saison dont il n'arriverait pas à se débarrasser.

Son transfert nourrissait de grands espoirs. A son arrivée à l'OM en janvier 2023, Azzedine Ounahi sortait d'une Coupe du monde exceptionnelle avec le Maroc et les attentes placées en lui étaient forcément très élevées. Mais le piège marseillais s'est vite refermé sur lui.

Ounahi toujours pas saignant

Plus d'un an après son arrivée, Azzedine Ounahi n'a pas réussi à se faire une place de choix à l'OM. Cet été, il était même question d'un transfert en Arabie saoudite. C'est dire à quel point l'OM semble avoir perdu espoir avec son milieu de terrain qui n'est pas aidé par une blessure qui le suit depuis le début de la saison.

Des douleurs au pied constantes pour Ounahi