L’OM prépare une révolution pour la saison prochaine !

Au bout du suspense, l'OM est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa en battant aux tirs au but le Benfica d'Angel Di Maria. Mais pour obtenir cette victoire, les hommes de Jean-Louis Gasset ont laissé leur cœur et leurs tripes sur la pelouse du Vélodrome. Exténues, les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes. Mais pour certains observateurs, cette fatigue provient surtout d'un raté au niveau de la préparation.

L'OM a rejoint le PSG. Tout comme son rival historique, le club phocéen s'est qualifié pour une demi-finale européenne en battant Benfica ce jeudi soir. Mais que ce fût difficile. Plusieurs joueurs marseillais ont fini la prolongation avec des crampes comme Jordan Veretout ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que du côté du club portugais, on pouvait observer une meilleure forme physique.

« Ils sont cramés depuis un long moment »

« Ils sont cramés depuis un long moment. Le staff médical de l’OM est catastrophique. Aubameyang et Veretout ont tiré la langue, Balerdi a essayé de terminer la rencontre, Mbemba et Gigot reviennent de blessure. Il faudra se poser les bonnes questions la saison prochaine. A ce point, ce n’est pas normal » a noté Walid Acherchour sur le plateau de l' After Foot.

Des changements imminentes à l'OM ?