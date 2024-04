OM : Grande nouvelle pour Gasset ?

Axel Cornic

Comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille s’est offert la chance de vivre une grande fin de saison en se qualifiant pour le dernier carré d’une compétition européenne. L’aller approche d’ailleurs, puisque l’Atalanta se présentera sur la pelouse de stade Vélodrome le 2 mai prochain, avec un retour programmé pour le 9.

C’était presque impensable vu tous les problèmes de ces derniers mois, mais l’OM est bien toujours en lice pour un titre européen, avec les demi-finales de Ligue Europa. Et après Benfica, c’est l’Atalanta qui se met en travers de la route de Jean-Louis Gasset et ses hommes.

Mercato - Zidane : Un énorme transfert avant l’OM ? https://t.co/AM80Azxx7S pic.twitter.com/PApGifBVjF — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Hécatombe à l’OM

On ne peut pas vraiment dire que l’OM approche de ce rendez-vous important avec une grande confiance, surtout à cause de l’état de son infirmerie. Gasset compte en effet plusieurs absents de taille, avec notamment les blessures de Quentin Merlin, Jonathan Clauss et surtout un Valentin Rongier qui n’est toujours pas revenu.

L’Atalanta s’inquiète pour Scalvini

Mais il n’est pas le seul à s’inquiéter, puisqu’en Italie Gian Piero Gasperini a également quelques casse-têtes. C’est le cas avec Giorgio Scalvini, le nouveau crack de la formation bergamasque, qui n’a pas été convoqué ce mercredi soir pour la demi-finale retour de Coppa Italia entre l’Atalanta et la Fiorentina.