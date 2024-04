Gasset : La «très belle recrue» de l’OM fait une annonce surprise !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset a profité de son point presse effectué ce mardi afin de notamment dire tout le bien qu’il pense d’Amir Murillo, recrue surprise de l’été 2023 de l’OM. Le coach du club phocéen a au passage vu le principal intéressé postuler pour les coups francs.

Amir Murillo a débarqué à l’OM l’été dernier avec l’étiquette du joueur inconnu du grand public. Pour autant, et alors que Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment pu compter sur lui depuis sa nomination en tant qu’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille fin février pour cause d’une blessure aux adducteurs, le technicien français est sous le charme du défenseur Panaméen.

«L'OM a fait une très belle recrue»

En conférence de presse ce mardi, Jean-Louis Gasset a salué le travail effectué par la direction de l’OM pour le recrutement d’Amir Murillo en provenance d’Anderlecht. « C'est la belle découverte. Il a été blessé deux mois et j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont mis bien plus de temps à s'en remettre. Il n'a même pas eu de transition avec la CFA ou quoi, il a été dispo dès le match contre Benfica . Croyez-moi, il fait partie de ses joueurs sur lesquels on compte, professionnellement et humainement. Il est malléable tactiquement, travailleur et très attachant. L'OM a fait une très belle recrue ».

«Leur dire de me laisser un ou deux coups francs»