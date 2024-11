Zidane va rembarrer Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà passé deux fois sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait-il faire un nouveau retour pour relancer la Casa Blanca en grande difficulté ? Le nom du technicien français a effectivement circulé à Madrid ces derniers jours alors que Carlo Ancelotti serait menacé. Mais Zidane ne devrait pas accepter de revenir au Real Madrid malgré la présence de Kylian Mbappé.

Avec la signature de Kylian Mbappé dans la foulée d'une nouvelle victoire en Ligue des champions, le Real Madrid s'attendait probablement à étendre son règne en Europe et en Espagne. Cependant, le début de saison de la Casa Blanca est loin de répondre aux attentes et les récents résultats fragilisent même la position de Carlo Ancelotti. Deux défaites font particulièrement parler à savoir celle dans le Clasico contre le FC Barcelone (0-4) et en Ligue des champions contre l'AC Milan (1-3).

Zidane ne compte pas revenir au Real Madrid

Et comme à chaque fois qu'un changement d'entraîneur au Real Madrid se prépare, le nom de Zinedine Zidane n'est jamais très loin. Il faut dire que le technicien français a déjà connu deux aventures couronnées de succès sur le banc merengue. Cependant, selon les informations de Mundo Deportivo, Zinedine Zidane n'a aucune intention d'accepter une éventuelle offre du Real Madrid et ne devrait donc pas entamer un troisième mandat du côté de la Casa Blanca. Même la présence de Kylian Mbappé dans l'effectif ne devrait pas changer ses plans.

Seule l'équipe de France l'intéresse ?

Il faut dire que Zinedine Zidane n'a qu'une seule idée en tête à savoir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 des Bleus attend que le poste de sélectionneur se libère. Mais il faudra probablement attendre 2026 et l'après-Coupe du monde. C'est à ce moment-là que le contrat de Deschamps arrive à expiration.