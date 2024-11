Mercato - PSG : Un «talent de demain» a signé, il prépare du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté. Le club de la capitale avait pourtant énormément de noms dans le viseur mais seuls 4 nouveaux joueurs sont venus renforcer l'effectif. Parmi eux, Désiré Doué, jeune espoir de 19 ans, espère prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Avec le temps, l'ancien Rennais pourrait réussir à s'imposer un peu plus dans l'effectif.

Formé dans le prestigieux centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans, s'amusant à flirter avec les records de précocité. Le vice-champion olympique de cet été a fini par rejoindre le PSG en août mais il ne bénéficie pas encore d'un temps de jeu exceptionnel. A l'avenir, il pourrait devenir l'un des piliers du club de la capitale.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Doué en pleine progression

Avec 3 titularisations pour le moment cette saison, Désiré Doué n'a pas tout le temps eu l'occasion de montrer ses belles qualités sur le terrain avec le PSG. Le jeune milieu de terrain figurera peut-être dans le onze de départ de Luis Enrique ce samedi face à Angers. Quelques jours après avoir clarifié ses ambitions, il est vu en interne comme un « talent de demain » comme le rapporte Le Parisien.

L'occasion parfaite ?

Ce samedi à 21 heures, le PSG défiera Angers en Ligue 1 et pour Désiré Doué, c'est peut-être maintenant qu'il va falloir s'illustrer. Le jeune joueur français a délivré une passe décisive pour le moment cette saison lors de son deuxième match et compte bien retrouver de l'efficacité. En tout cas, il semble avoir la tête sur les épaules puisqu'il ne laisse pas le doute l'envahir et sait qu'il avait besoin de s'adapter à sa nouvelle équipe.