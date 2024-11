PSG - Real Madrid : Mbappé a-t-il fait le bon choix ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a été le cocon de Kylian Mbappé pendant sept saisons au cours desquelles il est devenu un attaquant référence et le meilleur buteur de l'histoire du club parisien avec 256 réalisations. A la dernière intersaison, le champion du monde est parti au Real Madrid où il ne s'épanouit pour le moment pas pleinement dans le collectif mis en place par Carlo Ancelotti. Des regrets émergeraient même chez Mbappé d'après la presse espagnole, a-t-il pris la bonne décision ? C'est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé était présenté en grande pompes dans un Santiago Bernabeu bondé avec plus de 80 000 supporters du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France s'en est allé vivre son rêve de gosse à la Casa Blanca. Les débuts étaient féeriques avec un but dès sa première apparition en Supercoupe d'Europe le 14 août dernier. Par la suite, sept autres buts ont suivi, mais son adaptation au sein de l'animation offensive flamboyante la saison passée avec Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Jude Bellingham est poussive pour Mbappé.

Au Real Madrid, la tactique d'Ancelotti ne comblerait pas Mbappé

Si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo, le meilleur buteur de l'histoire du PSG regretterait que le plan de jeu de Carlo Ancelotti au Real Madrid ne soit pas similaire à celui au Paris Saint-Germain où tout tournait autour de lui. La tactique du coach italien déplairait d'ailleurs à Kylian Mbappé qui ne serait pas resté muet à ce sujet dans son cercle proche.

Mbappé est mécontent au Real Madrid

Bien qu'il n'en évidemment pas fait part dans la presse, Kylian Mbappé ne se serait pas fait prier en coulisses et plus précisément auprès de ses proches. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid en aurait assez d'occuper la position de numéro 9 comme SPORT l'a révélé cette semaine. Mundo Deportivo explique à son tour que la star française serait mécontente de son utilisation au Real Madrid. Alors que son traitement était totalement différent au PSG, Kylian Mbappé a-t-il pris la bonne décision en signant au Real Madrid ?