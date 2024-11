Mbappé sort du silence et donne rendez-vous

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté au Real Madrid, Kylian Mbappé va en plus manquer le rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps ayant décidé de ne pas le convoquer pour les deux matchs qui attendent les Bleus. Dans ce contexte, l’attaquant âgé de 25 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux et a donné rendez-vous aux supporters madrilènes.

Le malaise n’en finit plus d’enfler avec Kylian Mbappé. Après avoir raté celui d’octobre, ce dernier ne sera une nouvelle fois pas présent lors du rassemblement de l’équipe de France, qui sera opposée à Israël et à l’Italie les 14 et 17 novembre prochain, dans le cadre de la Ligue des Nations.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé prend la parole sur les réseaux sociaux

Ce qui en plus arrive dans une période où Kylian Mbappé est de plus en plus critiqué au Real Madrid, surtout après les défaites face au FC Barcelone (0-4) et à l’AC Milan (1-3). S’il n’a pas pris la parole publiquement depuis un moment, l’attaquant âgé de 25 ans l’a fait ce vendredi sur les réseaux sociaux.

« Allons-y ensemble comme toujours ! »

En effet, alors que le Real Madrid reçoit Osasuna samedi pour le compte de la 13e journée de Liga, Kylian Mbappé a publié un message à l’attention des supporters madrilènes sur Instagram : « Madridistas, on se voit demain ! Allons-y ensemble comme toujours ! ¡HALA MADRID! »