Deschamps snobe Mbappé, le Real Madrid jubile

Jean de Teyssière

C’est officiel, Kylian Mbappé ne participera pas aux matchs de l’équipe de France face à Israël et l’Italien pour les deux derniers matchs de la Ligue des nations. Le capitaine des Bleus restera en Espagne, pour le plus grand plaisir de son club, heureux d’éviter une nouvelle blessure au sein de son effectif.

Le Real Madrid a été surpris de voir que Kylian Mbappé n’était pas sélectionné avec l’équipe de France. Le club espagnol pensait qu’il serait appelé, lui qui est à 100 % physiquement. Mais cette nouvelle pourrait bien s’avérer être une bonne nouvelle pour le club espagnol.

Le Real Madrid au cœur d’un scandale ? Il balance tout ! https://t.co/ztEYPwEqP7 pic.twitter.com/yMGJywTnjR — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«On ne peut pas être d’accord sur tout»

En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a expliqué la teneur des discussions avec Kylian Mbappé avant de prendre la décision de ne pas le sélectionner : « On ne peut pas être d'accord sur tout. Ce sont des discussions que je peux avoir les joueurs. Je ne suis pas là pour que les joueurs me disent que je suis le plus beau et le meilleur. J'écoute. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en protégeant tous les joueurs. C'est pour ça que je peux avoir beaucoup de discussions qui peuvent sortir de la sphère uniquement terrain, parce qu'ils savent très bien qu'on sait qui a parlé si quelque chose sort. Ces échanges sont importants pour moi. Avec le recul, la tranquillité, le plus de lucidité possible, je prends les décisions qui me semblent être les meilleures. »

Le Real Madrid heureux de voir Mbappé rester au club

Si le Real Madrid n’a au départ pas compris les raisons de cette absence, le club espagnol est finalement plutôt content de voir son joueur rester au club durant deux semaines. Cela lui évitera de se blesser à nouveau et de se concentrer sur son retour en forme, qui tarde à arriver. Si l’équipe de France aurait également pu servir d’interlude positif, la globalité du club est satisfait de cette décision du sélectionneur des Bleus.