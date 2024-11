Mbappé remis en place par «le meilleur joueur du monde» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne devait pas engendrer de tels problèmes sur le plan sportif. Et pour cause, l'attaquant français est utilisé dans une position d'avant-centre qui ne lui convient pas tandis que Vinicius Junior est intouchable à gauche. Et vu d'Espagne, c'est clairement à Kylian Mbappé de s'adapter et non l'inverse.

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est utilisé dans une position d'avant-centre qui ne convient pas du tout à ses qualités. Sa meilleure position est clairement celle d'ailier gauche, mais Vinicius Junior occupe ce poste et il est clairement indéboulonnable compte tenu de son statut depuis quelques années au Real Madrid. C'est en tout cas ce que pense Antonio Romero, présent au micro d'El Larguero sur la Cadena SER.

«Vinicius a été le meilleur joueur du monde à ce poste»

« Le vert remet tout le monde à sa place et le gazon a mis Vinicius à gauche. Il a été le meilleur joueur du monde à ce poste ces deux dernières saisons. Mbappé doit s'adapter au Real Madrid et non l'inverse car ils ont tout gagné sans lui dans l'équipe. Je ne pense pas qu'ils soient le problème de cette équipe, elle va se mettre en place », lâche le journaliste sur les ondes de la radio espagnole.

«Personne ne garantit que Mbappé à gauche sera meilleur que Vinicius»

De son côté, Manu Carreño pense même que si Kylian Mbappé est meilleur dans un couloir, rien ne garantit qu'il soit plus fort que Vinicius Junior. « Mbappé à gauche est meilleur que Mbappé dans l'axe, mais personne ne garantit que Mbappé à gauche sera meilleur que Vinicius sur ce couloir gauche », estime-t-il.