Mbappé - Deschamps : La vengeance est annoncée, «il l’a fait passer pour un con»

Axel Cornic

Capitaine de l’équipe de France il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé va rater son deuxième rassemblement consécutif et ne jouera pas contre Israël et l’Italie, les 14 et 17 novembre prochains. Une absence qui fait logiquement beaucoup parler, surtout vu ce qui a pu se passer il y a un mois entre la star française et son sélectionneur, Didier Deschamps.

Encore une fois, on ne parle que de lui. Kylian Mbappé est absent de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de Ligue des Nations, face à l’Italie et à Israël. C’est la deuxième fois en l’espace d’un mois, ce qui fait évidemment beaucoup parler en sachant que la dernière fois ça s’était terminé sur une escapade à Stockholm qui a viré à la catastrophe.

EXCLU @le10sport : Le FC Séville songe à recruter Ayman Kari (PSG) cet hiver



▶️ Kari arrive en fin de contrat (juin 2025) et n'entre plus dans les plans du PSG



▶️Séville très intéressé, réfléchit à une offensive cet hiver pour le récupérerhttps://t.co/9Kr3ku2Kx1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 6, 2024

Mbappé voulait venir en équipe de France, mais...

Présent en conférence de presse ce jeudi, Deschamps a livré son explication, assurant que Mbappé souhaitait venir en équipe de France. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça » a déclaré le sélectionneur tricolore. « Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel ».

« Je trouve que la décision de Deschamps est bonne et juste »

Les réactions sont variées depuis cette annonce, mais Daniel Riolo est persuadé que c’est une sorte de punition infligée à Kylian Mbappé après ce qui a pu se passer lors du dernier rassemblement. « Pour le coup, je trouve que la décision de Deschamps est bonne et juste. On l'a peut-être oublié mais la dernière fois, Mbappé l'a fait passer pour un con » a fait remarquer le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Deschamps est venu devant les micros pour dire que Mbappé était un peu blessé. Trois jours après, il était titulaire avec le Real Madrid et il lui a collé une histoire dégradante ».