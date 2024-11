Absence de Mbappé : Riolo annonce une sanction !

Axel Cornic

L’équipe de France va revenir pour ses derniers rendez-vous de l’année face à Israël et l’Italie, mais sans Kylian Mbappé. Le capitaine tricolore, déjà absent lors du dernier rassemblement et en pleine tourmente sportive et extra-sportive depuis quelques semaines au Real Madrid, n’a pas été convoqué par Didier Deschamps.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Le prodige français vit une première partie de saison chaotique, avec notamment une grosse affaire de justice lancée par la presse suédoise. Le problème, c’est que ses prestations sont loin de pouvoir balayer les polémiques puisque l’attaquant rencontre des sérieux problèmes d’adaptation au Real Madrid.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Mbappé pas appelé par Deschamps

Pour couronner le tout, Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter » a expliqué le sélectionneur des Bleus, lors de la conférence de presse de jeudi. « Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel ».

« Il ne le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois »

Pour Daniel Riolo c’est assez clair : cette non-convocation de Kylian Mbappé est une punition après tout ce qui a pu se passer lors du dernier rassemblement. « Il ne le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. C'est une punition, c'est une sanction ! » a assuré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot. « Il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas enfoncer le clou et déchirer un peu trop la relation. Il lui a dit à lui. Jusqu'à hier soir (mercredi), chez Mbappé, on était sûr de venir. Il n'y avait pas de sujet dans son entourage ».