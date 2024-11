Affaire Mbappé - Real Madrid : Le cadeau inespéré de Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé une liste de joueurs sur laquelle ne figure pas Kylian Mbappé. Un choix fort et largement commenté, notamment en Espagne. Il faut dire que du côté du Real Madrid, la non-sélection du Bondynois est quasiment vécue comme une aubaine du côté du Real Madrid.

C'est une nouvelle bombe autour du cas Kylian Mbappé. Déjà absent lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, le Bondynois n'a une nouvelle fois pas été retenu par Didier Deschamps pour affronter Israël et l'Italie. Un choix qui a largement été commenté ces dernières heures et sur lequel le sélectionneur s'était prononcé sur l'absence de son capitaine.

Deschamps se passe de Mbappé

« J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : Mbappé voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte, à partir du moment où la présomption d'innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent », confiait Didier Deschamps.

«Ce n'est pas forcément préjudiciable au Real Madrid»

Et lors d'un débat dans l'émission espagnole El Larguero sur La Cadena SER, Antonio Romero a estimé que c'était une bonne nouvelle pour le Real Madrid. « Le Real Madrid a essayé de retourner la situation et de dire que Mbappé voulait rester au club pour s'entraîner et s'améliorer, etc. Et tout cela ne colle pas. Ce qu'on vous dit au Real Madrid, c'est que Kylian Mbappé reste pour retrouver son niveau. C'est Deschamps qui n'a pas voulu l'appeler et c'est bien de l'admettre. Ce n'est pas forcément préjudiciable au Real Madrid », explique le journaliste espagnol. Il faut dire que compte tenu du début de saison de Kylian Mbappé, le Real Madrid est bien content de le voir se reposer.